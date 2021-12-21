عدن.. إغلاق محلات تجارية لمخالفتها قرار تخفيض الأسعار وإحالتها إلى النيابة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، إغلاق خمسة محلات تجارية لمخالفتها قرار تخفيض أسعار السلع.



وقال بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية"سبأ"، إن حملة رقابية مشتركة من وزارة التجارة والسلطة المحلية أغلقت خمسة محلات تجارية بمديرية الشيخ عثمان، لمخالفتها قرار تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 46%، وتم إحالة مُلاكها إلى نيابة الصناعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأضاف، أن الحملة التي ستشمل كافة مديريات محافظة عدن الثمان، تهدف إلى ضبط أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والاستهلاكية، وفقا للمتغيرات السعرية الجديدة، وذلك انطلاقا من حرص قيادتي الوزارة والسلطة المحلية على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين والتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء ارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن الحملة شارك فيها وكيل محافظة عدن رشاد شائع، ومدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن المهندس محمد عبادي، ومدير عام استقرار الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة في عدن فضل صويلح وعدد من المعنيين.

في السياق، وجه مكتب الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت، إدارة الأسواق وحماية المستهلك ومدراء إدارات الصناعة والتجارة في المديريات بمراقبة أسعار المواد الغذائية، وضبط المتلاعبين بالأسعار.



وشدد المكتب على تكثيف النزول الى الأسواق وفقا للآلية التي أقرها مكتب الصناعة، بعد ارتفاع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.



كما طالب من الغرفة التجارية والصناعية بوادي حضرموت، التجاوب مع التحسن في قيمة العملة المحلية واستشعار المعاناة التي يعيشها كافة شرائح المجتمع نتيجة غلاء الأسعار.