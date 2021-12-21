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الاحتفال باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة في شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

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احتفلت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة اليوم، باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة.

 

واكد وكيل المحافظة المساعد سالم الأحمدي، في كلمته في الحفل حرص السلطة المحلية على مواصلة دعمها ومساعدتها لجمعية المعاقين حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في خدمة شريحة المعاقين.

 

وأشاد بدور الجمعية في خدمة المعاقين في كافة الجوانب، وتأهيلهم علميا وعمليا ومهنيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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