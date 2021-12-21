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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتفال باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
احتفلت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة اليوم، باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة.
واكد وكيل المحافظة المساعد سالم الأحمدي، في كلمته في الحفل حرص السلطة المحلية على مواصلة دعمها ومساعدتها لجمعية المعاقين حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في خدمة شريحة المعاقين.
وأشاد بدور الجمعية في خدمة المعاقين في كافة الجوانب، وتأهيلهم علميا وعمليا ومهنيا.