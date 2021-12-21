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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصناعة والتجارة يوجه بضبط ومراقبة الأسعار في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
وجه مكتب الصناعة والتجارة بوادي حضرموت والصحراء، إدارة الأسواق وحماية المستهلك ومدراء إدارات الصناعة والتجارة في المديريات بمراقبة أسعار المواد الغذائية، وضبط المتلاعبين بالأسعار.
وشدد المكتب على تكثيف النزول الى الأسواق وفقا للآلية التي أقرها مكتب الصناعة، بعد ارتفاع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وطالب المكتب من الغرفة التجارية والصناعية بوادي حضرموت، التجاوب مع التحسن في قيمة العملة المحلية وإستشعار المعاناة التي يعيشها كافة شرائح المجتمع نتيجة غلاء الأسعار.