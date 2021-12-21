شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تنظم ورشة عمل لمناقشة خطط الصحة الانجابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، ورشة عمل لمناقشة خطط الصحة الإنجابية، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسة الطبية الميدانية.



وأكدت وكيلة وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، ضرورة التركيز على أولويات الاحتياج والعمل على تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين.

من جانبه اشار مدير مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان بعدن جان بول، إلى أهمية الورشة في تحديد الاحتياج وتقييم المنجز للوصول إلى خدمات متميزة لبرامج الصحة الانجابية المختلفة.