النائب العام يتفقد أوضاع نيابة استئناف سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد النائب العام الدكتور أحمد الموساي، اليوم، أوضاع السلطة القضائية بوادي وصحراء حضرموت وأوجه التدخلات اللازمة لتعزيز العمل والبت في القضايا دون تأخير وبما يحقق العدالة بين المواطنين.



واستمع النائب العام الى شرح واف من رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي محمد سبتي ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبد الناصر بن سنكر عن طبيعة سير عمل النيابة والجهود التي تبذل في حل القضايا بشكل أولي رغم شحة الامكانيات ، والتحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة لايجاد المعالجات المناسبة والسريعة بما يمكن تلك الأجهزة من أداء مهامهم وواجباتهم على الوجه الأكمل .

وأشاد النائب العام بالجهود المضنية المبذولة من قِبل الكوادر القضائية في ظل الظروف الاستثنائية ، مؤكدا حرصه على الاهتمام بالأجهزة القضائية وتوفير كافة الامكانيات المطلوبة بما يسهم في تعزيز القضاء وحلحلة الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عملهم لتمكينهم من القيام بدورهم في خدمة المواطنين.