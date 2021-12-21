شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير بلادنا في مسقط يلتقي وكيل وزارة الخارجية العمانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في مسقط خالد بن شطيف اليوم اليوم مع وكيل وزارة الخارجية العمانية خليفة الحارثي العلاقات الثنائية بين البلدين واخر التطورات السياسية والعسكرية في اليمن.



واكد بن شطيف على اهمية الدور العماني في الدفع بالعملية السياسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين .

من جانبه اكد المسئول العماني موقف بلاده الثابت من وحدة اليمن وأمنه واستقراره وقيادته الشرعية واستمرارها في في بذل مساعيها لاحلال السلام في اليمن.