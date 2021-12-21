بلادنا يتسلم 1.2 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الصحة أن بلادنا تسلم دفعة جديدة من لقاحات جونسون اند جونسون، وسينوفاك المضادة لفيروس كورونا، والمقدرة بنحو 1.2 مليون و200 ألف جرعة.



وهذه خامس دفعة يتسلمها اليمن حتى الآن منذ مطلع العام الجاري عبر تحالف كوفاكس ليرتفع إجمالي الشحنات المرسلة حتى الآن لليمن إلى نحو 2.171.800 مليون، في واحد من أدنى معدلات التحصين في العالم.

وقالت وزارة الصحة اليمنية إنها تمكنت في الجولتين السابقتين من تطعيم أكثر من 620 ألف شخص حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) دون أي مضاعفات خطيرة من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 30 مليوناً.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق الخاضعة للحكومة في جنوب وشرق البلاد حتى الآن إلى 10102 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 1977.