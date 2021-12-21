لقاء موسع للخريجات من الجامعات والمعاهد بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ بمدينة سيئون،، اللقاء الموسع بالخريجات من الجامعات والمعاهد بمختلف التخصصات بوادي حضرموت والصحراء، والذي ينظمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع مؤسسة الخريجين بوادي حضرموت.



ويناقش اللقاء على مدى يومين، بمشاركة 160 خريجة من كافة مديريات وادي حضرموت، تدريب وتأهيل الخريجات وتوفير فرص العمل، وواقع فرص الفتاة في التعليم الفني والتدريب المهني الى جانب التسويق الذاتي وخلق فرص عمل.

وأكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام، أهمية اللقاء في مساندة ودعم الخريجات في الحصول على فرص العمل.