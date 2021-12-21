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بدء دورة تدريبية في إدارة النظام و المعلومات بالمهرة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية في إدارة النظام و المعلومات بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

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بدأت بمديرية الغيضة محافظة المهرة، الدورة التدريبية في إدارة الشبكات والنظم والمعلومات للمختصين والفنيين بفروع المكاتب التنفيذية، تنفذها الإدارة العامة للبحوث والتدريب.

 

وأوضح مدير الإدارة العامة للبحوث محمد شملان، بأن الدورة يشارك فيها 20 مشاركا من فروع المكاتب التنفيذية، وتشمل برنامج تدريبي، وتمكين المتدربين من تطبيق تقنيات الشبكات ونظم المعلومات بطريقة منهجية وعلمية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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