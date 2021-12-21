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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية في إدارة النظام و المعلومات بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
بدأت بمديرية الغيضة محافظة المهرة، الدورة التدريبية في إدارة الشبكات والنظم والمعلومات للمختصين والفنيين بفروع المكاتب التنفيذية، تنفذها الإدارة العامة للبحوث والتدريب.
وأوضح مدير الإدارة العامة للبحوث محمد شملان، بأن الدورة يشارك فيها 20 مشاركا من فروع المكاتب التنفيذية، وتشمل برنامج تدريبي، وتمكين المتدربين من تطبيق تقنيات الشبكات ونظم المعلومات بطريقة منهجية وعلمية.