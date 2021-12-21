بدء دورة تدريبية في إدارة النظام و المعلومات بالمهرة

وأوضح مدير الإدارة العامة للبحوث محمد شملان، بأن الدورة يشارك فيها 20 مشاركا من فروع المكاتب التنفيذية، وتشمل برنامج تدريبي، وتمكين المتدربين من تطبيق تقنيات الشبكات ونظم المعلومات بطريقة منهجية وعلمية.

محمد يوسف

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