وزارة الصحة تنظم الملتقى السنوي الأول للقابلات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة ماري ستوبس الدولية، بالعاصمة المؤقتة عدن فعالية الملتقى السنوي الأول للقابلات تحت شعار (حياة أفضل للام والطفل).



و يهدف الملتقى، إلى تعزيز دور القابلات وتمكينهن في لعب دوراً فاعلاً في المجتمع وخلق شراكة مجتمعية فاعلة لهن.

واكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على اهمية الدور الايجابي للقابلات ودورهن في تخفيف الضغط على المستشفيات والاسهام في تعزيز المنظومة الصحية وايصال الرسائل التوعوية إلى القطاعات المجتمعية المختلفة..مثمناً جهود منظمة ماري ستوبس واسهاماتها في تقوية النظام الصحي.

واستعرضت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، ومدير برامج ماري استوبس عامر اليافعي، مجمل الأنشطة للمنظمة في عدد من المحافظات.