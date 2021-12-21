شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوقع برنامجاً تنفيذياً لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامجاً مشتركاً لتنفيذ مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، ضمن دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م.



ويهدف المشروف الذي وقعه مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، إلى المساهمة في معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات التعليمية في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومحو الأمية لدى الطلاب التي تحد من اندماجهم في المجتمع اليمني، ودعم وتوفير التجهيزات اللازمة في 19 مركزًا لتأهيل ورعاية ذوي الإعاقة و10 مدارس لمحو الأمية في 3 محافظات.