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إقرار مشروعي إنشاء حديقة لحج وسوق مركزي بالحوطة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقر اجتماع برئاسة محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، مشروع تنفيذ سوق مركزي بمديرية الحوطة، وإنشاء حديقة لحج الكبرى بمنطقة جَلَاجِل بمديرية تُبَن.

كما اقر الاجتماع استكمال المرحلة الثانية من مشروع شبكة المياه والصرف الصحي لمديرية الحوطة، و رفد الحقل المائي بمنطقة مَغرَس نَاجِي بمديرية تُبَن بمنظومة الطاقة الشمسية، و إقرار تسليم متطوعي مستشفى ابن خلدون، مرتباتهم للثلاثة الأشهر الأخيرة من العام الجاري، وتعديل اللائحة المالية الجديدة لأسعار الخدمات الصحية التي يقدِّمها المستشفى للمرضى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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