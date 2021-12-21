شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقرار مشروعي إنشاء حديقة لحج وسوق مركزي بالحوطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقر اجتماع برئاسة محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، مشروع تنفيذ سوق مركزي بمديرية الحوطة، وإنشاء حديقة لحج الكبرى بمنطقة جَلَاجِل بمديرية تُبَن.



كما اقر الاجتماع استكمال المرحلة الثانية من مشروع شبكة المياه والصرف الصحي لمديرية الحوطة، و رفد الحقل المائي بمنطقة مَغرَس نَاجِي بمديرية تُبَن بمنظومة الطاقة الشمسية، و إقرار تسليم متطوعي مستشفى ابن خلدون، مرتباتهم للثلاثة الأشهر الأخيرة من العام الجاري، وتعديل اللائحة المالية الجديدة لأسعار الخدمات الصحية التي يقدِّمها المستشفى للمرضى.