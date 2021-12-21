الكاف يدشن مشروع الأمن الغذائي بعدن بتمويل مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية الدكتور عدنان الكاف، مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2021-2022م ، والذي يستهدف 2050 أسرة من مديريات البريقة والشيخ عثمان ودار سعد بمحافظة عدن، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وأشار الوكيل الكاف، إلى أهمية هذه المشاريع للإسهام في تخفيف معاناة المواطنين..مثمناً جهود مركز الملك سلمان المبذولة في تنفيذ هذه المشاريع.

من جانبه أوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني، إن المشروع يندرج ضمن المرحلة الرابعة لتصنيف المرحلي لإنعدام الأمن الغذائي باليمن الذي يستهدف الأسر الأشد ضعفاً..لافتاً إلى ان المشروع سيوزع 98 ألف و360 سلة غذائية على 15 محافظة بمنية .