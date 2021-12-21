أمين محلي شبوة يناقش مع قيادة فرع شركة النفط إجراءات تخفيض سعر الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، الإثنين، مع قيادة فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، سبل إجراءات تخفيض سعر الوقود بالمحافظة على ضوء تحسن قيمة صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.



واستعرض مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة صالح الكديم، الخطوات والإجراءات التي قام بها فرع الشركة لمراقبة وضبط أسعار الوقود ومنها تشكيل لجان رقابة وتفتيش قامت اليوم بالنزول الميداني إلى جميع محطات بيع الوقود في عتق مركز المحافظة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



ودعا الكديم الجميع إلى التعاون مع فرع شركة النفط في هذا الاتجاه والإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار وذلك لضمان ضبط أسعار المواد البترولية في المحافظة.



وأشاد أمين عام محلي شبوة، بالخطوات والإجراءات التي قام بها فرع شركة النفط من أجل مراقبة وضبط أسعار الوقود، مؤكداً على أهمية استمرار هذه الجهود ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار بحسب النظام والقانون وبما يخدم مصالح الجميع.



وشهد الريال اليمني تحسنا كبيرا أمام العملات الأجنبية حيث تراجعت قيمة الدولار إلى 952 ريالا والريال السعودي 250 ريالا في تداولات اليوم وفق ما أقره البنك المركزي اليمني، فيما تفاوتت أسعار الصرف لدى شركات ومنشآت الصرافة.

