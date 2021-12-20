الماس يلتقي بمسؤول محلي من حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقى صباح اليوم المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بمدير عام مديرية ساه محافظة حضرموت الشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري.

وخلال اللقاء رحب المهندس معين الماس بمديرية المديرية الشيخ الجابري . وأبدى الماس استعداده لارسال فريق هندسي لتقييم الخط الرابط بين الساحل والوادي. ويأتي هذا عقب استماع الماس من الجابري حول معاناة المسافرين عبر طريق ساه الغرف الرابط بين الساحل والوادي. وقال الجابري أن الطريق التي جرى إصلاحها في العام 97م تحتاج إلى صيانة. ولفت الجابري أن رداءة الطريق تسببت إلى سقوط عشرات الوفيات بسبب الحوادث المرورية. الجدير بالذكر أن فريق هندسي من صندوق صيانة الطرق والجسور يعمل حاليا لدراسة وتحديث صيانة خط الريان الشحر وخط الريان عبدالله غريب . وحضر اللقاء المهندس محبوب حميد الصبري مدير وحدة تنفيذ المشروع الطارئ للخدمات الحضرية بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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