بالتزامن مع تحسن سعر الريال.. إجتماع رئاسي يناقش الوضع الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش الرئيس عبدربه منصور هادي الإثنين في اجتماع استثنائي، مع نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس حكومته معين عبدالملك التطورات على الساحة اليمنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية

وحسب وكالة "سبأ" الحكومية، فقد أكد الرئيس هادي، على أهمية الاستقرار الاقتصادي وتحسن صرف العملة لتعزز الجهود على المستوى الأمني والاستقرار المجتمعي.

ووجه الرئيس بمضاعفة الجهود في مختلف المجالات لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع الاشقاء والمجتمع الدولي، مثنياً على وقوف المواطنين خلف جيشهم "لإرساء معالم وطن عادل وآمن ومستقر".

واستمع في هذا الصدد، إلى الإجراءات والتدابير المتخذة لتحسين معيشة وحياة المواطن خدمياً واجتماعياً.

بدوره، استعرض" عبدالملك" نتائج لقاءه مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وجهود حكومته للتعامل مع التحديات الخدمية والاقتصادية، بما في ذلك حشد الجهود والتواصل مع القنوات والجهات الداعمة لليمن.

وتتحدث مصادر حكومية عن اعتزام المملكة العربية السعودية، الاعلان عن وديعة للبنك المركزي اليمني خلال الايام القادمة، والتي من شأنها خلق وضع مؤقت من الاستقرار الاقتصادي في العملة الوطنية بعد انهيار قياسي شهدته خلال الاشهر الماضية.

