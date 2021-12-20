وزارة الصحة تتسلم كمية من لقاحي جونسون آند جونسون وسينوفاك ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، كمية من لقاحي جونسون آند جونسون وسينوفاك ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مقدمة من عدد من المانحين عبر لجنة كوفاكس.



واوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بان الوزارة تسلمت، اليوم، أكثر من مليون ومائتي الف جرعة لقاح ضد (كوفيد- 19) منها ٨٠٠ الف و٨٠٨ جرعة من لقاح جونسون آند جونسون مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة هولندا وفرنسا وسلوفاكيا، و٤٠٠ الف جرعة من لقاح سينوفاك مقدم عبر (كوفاكس) الذي يدخل البلاد لأول مرّة ليصبح بذلك عدد اللقاحات المستخدمة في البلاد إلى ثلاثة.

واكد الدكتور الوليدي، مأمونية اللقاح الذي يستخدم في عدد من بلدان العالم وتمت إجازته من منظمة الصحة العالمية.. مثمناً الدعم المقدم لبلادنا من الدول المانحة وحلف اللقاح ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف باعتبارهما شريكان لوزارةالصحة.

من جانبه، اشاد مدير مكتب منظمة الطفولة اليونيسيف بعدن تشارلز انزوكي، بالدعم المقدم لبلادنا من عدد من المانحين عبر كوفاكس والذي سيمكن البلاد من تنفيذ حملات التحصين ضد فيروس كورونا ورفع نسبة التغطية للمطعمين.