الكثيري يطلع على سير الأعمال الجارية في مشروع مجاري الصرف الصحي بسيئون وتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على سير الأعمال الجارية في تنفيذ مشروع مجاري الصرف الصحي بمدينتي سيئون وتريم.



وتعرف الوكيل الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومديرالوحدة التنفيذية والمقاولين المنفذين للمشروع، من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق الوادي والصحراء عامر العامري ومن استشاري المشروع، الى شرح عن الأعمال التي تتم حاليا في المكونات الرئيسية من قبل الجهات المنفذة و الإشكاليات التي تواجه عمليات تنفيذ المشروع وسبل التغلب عليها على المستويين المحلي والمركزي.

وأشاد الوكيل الكثيري، بالجهود المبذولة من قبل قيادة مؤسسة المياه وكذلك استشاري المشروع والجهات المنفذة لمتابعة تنفيذ الأعمال أولا بأول..مؤكدا استعداد السلطة المحلية للمساهمة في تذليل الصعوبات وتجاوز الإشكاليات نظرا لأهمية المشروع باعتباره من المشاريع الحيوية التي تسهم في التخفيف من الأثر البيئي السلبي لمياه الصرف الصحي.