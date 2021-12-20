تنظيم حفل تكريمي لنجاح برنامج حضرموت للتمويل الأصغر فرع غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت جمعية النهضة الأجتماعية، اليوم، حفل تكريمي لموظفي الفرع وعدد من مدراء المكاتب والمؤسسات العامة والشخصيات الإجتماعية بمديربة غيل باوزير محافظة حضرموت بنجاح برنامج حضرموت للتمويل الأصغر.



وأشار المدير العام لمديرية غيل باوزير سالم العطيشي، الى اهمية الدور الملموس الذي سيؤديه برنامج حضرموت للتمويل الأصغر .

ولفت رئيس مجلس الإدارة بجمعية النهضة الأجتماعية وبرنامج حضرموت للتمويل الأصغر عبدالرحمن السقاف، الى النجاح الذي حققه المشروع والنتائج الإيجابية التي انعكست على المشاريع المنفذة في المديرية في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

واوضح المدير التنفيذي للتمويل الأصغر فوزي بن زيلع، ان المستفيدين بلغ عددهم ٢٤١ مستفيداً ومستفيدة بمبلغ ٢٥٥ مليون ريال..مشيراً الى ان التمويلات توزعت على الأنشطة الصناعات الغذائية، والخدمية، والصحية، والتعليمية، وصناعات متنوعة، والثروة السمكية،الأنشطة التجارية، والثروة الحيوانية ،والإسكان، والأنشطة الزراعية.