كلشات يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصري المشاركة في إعادة إعمار ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، امس في القاهرة، مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس، إمكانية الاستفادة من خبرات المؤسسات المصرية للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية اليمن.



كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في اليمن.

واطلع الوزير كلشات والوفد المرافق له، على معرض المنتجات العربية للتصنيع محطة الطاقة الشمسية التابعة للعربية للتصنيع.

وأشاد بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج بها وفقا لأحدث نظم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

من جانبه أكد الفريق عبدالمنعم التراس، أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع اليمن وجميع الأشقاء العرب.