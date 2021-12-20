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القوات الشرعية تكسر هجوما لميليشيا الحوثي بمأرب ويجبرها على الفرار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

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تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، امس من كسر محاولات هجومية لمليشيا الحوثي الإيرانية، في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب.

 

وأجبرت قوات الجيش والمقاومة مليشيات الحوثي على التراجع والفرار، وذلك قبل أن تشن هجوماً عكسياً باتجاه عدد من مواقع المليشيا في ذات الجبهة.

 

وأكد أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبدالرقيب دبوان أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا صباح اليوم من دحر مليشيا الحوثي الإيرانية من عدة مواقع عسكرية، وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى.

 

وقال لـ "سبتمبر نت" إن المواجهات دارت في جبهات "الأعيرف" و"اللجمة" والتي دكت فيها مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف العربي تجمعات وآليات العدو.

 

وأفاد أن القصف أدى إلى تدمير 7 أطقم قتالية، و3 عربات مدرعة للمليشيا الإيرانية كانت تحمل تعزيزات عسكرية، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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