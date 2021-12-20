جامعة إقليم سبأ تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم قسم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة إقليم سبأ امس في مدينة مأرب، فعالية خطابية احتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الـ 18 من شهر ديسمبر من كل عام.



وفي الفعالية ألقى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور حسين الموساي وعميد كلية التربية الدكتور مطهر البرطي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية الدكتور عبدالرحمن موسی كلمات أكدت جميعها أهمية الاحتفال باللغة العربية في يومها العالمي لما لها من رمزية لدى ملايين البشر المتحدثين بها على المستوى الدولي لارتباطها بالهوية العربية والثقافة الإسلامية باعتبارها لغة القرآن الكريم وأحد اللغات المعتمدة رسميا لدى الأمم المتحدة.

وتطرقت الكلمات إلى مزايا اللغة العربية، وما تتمتع به من خصائص وأساليب فريدة ميزتها عن غيرها من اللغات وجعلتها بحرا يزخر بنفائس الكلم والبلاغة، ولغة إبداع متجدد ومنجما معرفيا لا ينضب وناقلاً رئيسا للثقافة والمعارف والعلوم والفنون بين مختلف الحضارات الإنسانية المتعاقبة.

مشيرة إلى دور لغة الضاد في الحفاظ على الهوية والثقافة العربية، وإيصال الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب الأرض، وإسهاماتها في النهضة الإنسانية التي يعيشها عالمنا اليوم كونها مثلت مصدرا لإثراء لهذه النهضة البشرية بمئات الكتب والمجلدات العلمية القيمة التي ترجمت عنها في مختلف المجالات والعلوم.