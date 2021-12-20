نائب الرئيس يلتقي السفير الروسي لدى اليمن بمناسبة انتهاء فترة عمله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس الأحد، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين، بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وتناول اللقاء، أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وعبر نائب الرئيس خلال اللقاء، عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الروسي في إطار دعم بلاده للشرعية وجهود إحلال السلام، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

وأكد نائب الرئيس موقف الشرعية اليمنية الثابت من السلام وتعاطيها الإيجابي مع مبادرات الأشقاء وجهود الأمم المتحدة، في حين تصر المليشيات الحوثية الانقلابية وبدعم من إيران على تعطيل كل الجهود والاستمرار في حروبها العبثية وارتكاب المزيد من الجرائم والأعمال الإرهابية بحق اليمنيين والأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن مرجعيات الحل الثلاث والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والقرارات الأممية وعلى رأسها القرار رقم 2216، تؤسس لسلام دائم وشامل، متى ما تخلت المليشيات عن نهجها الإرهابي وانحازت لخيار السلام وتحررت من ارتهانها لمشروع ولاية الفقيه.

من جانبه عبر سفير روسيا الاتحادية، عن تقديره لما لقيه خلال فترة عمله من تعاون واهتمام وتسهيل لمهامه التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً استمرار بلاده في دعم جهود إحلال السلام وحرصها على أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة عن أبنائه.