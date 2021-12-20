شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع أكثر من 2,600 لغم في بلادنا خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، من انتزاع 2,620 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 1,035 لغماً مضاداً للدبابات، و 1,541 ذخيرة غير متفجرة، و 40 عبوة ناسفة.



وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر ديسمبر إلى 5.828 لغماً، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 296 ألفاً و181 لغماً، زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية.