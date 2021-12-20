إب..مليشيا الحوثي تقتحم منزل مسؤول أمني في الحكومة الشرعية وتطرد ساكنيه استعدادا لمصادرته

اقتحمت مليشيا الحوثي الإيرانية، منزلاً مملوكاً لمسؤول أمني سابق في الحكومة الشرعية في مدينة إب (وسط اليمن) و طردت ساكنيه استعداداً لمصادرته، في ظل حملة واسعة لمصادرة أملاك شخصيات وقيادات معارضة للانقلاب.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اقتحمت منزلاً يملكه مدير أمن محافظة مأرب السابق العميد عبدالملك المداني، في منطقة "المعاين" شمال غرب مدينة إب.



وأشارت المصادر الى أن مليشيا الحوثي، طردت مستأجري المنزل في مقدمة لمصادرته في إطار حملتها الموسعة لمصادرة ممتلكات معارضي الانقلاب من القيادات العسكرية والسياسية في المحافظة.



وجاءت الحادثة بعد يوم من الاستيلاء على منزل والد وزير المواصلات في الحكومة الشرعية، الدكتور نجيب العوج الكائن في منطقة الوازعية بمدينة إب.



وتأتي هذه الانتهاكات في إطار حملة واسعة تقودها المليشيا منذ أشهر في المحافظة الخاضعة لسيطرتها، للسطو على أملاك الشخصيات والقيادات المعارضة للانقلاب، حيث سطت خلال الآونة الأخيرة على عدد كبير من المنازل والمنشآت الخاصة والجمعيات الخيرية.

