وزير الخارجية يلتقي سفير روسيا بمناسبة انتهاء فترة عمله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك امس السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وخلال اللقاء أشاد وزير الخارجية بالدور الذي اضطلع به السفير ديدوشكين أثناء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الجمهورية اليمنية.

وتطرق بن مبارك للعلاقات التاريخية المتميزة بين اليمن وروسيا مؤكدا حرص اليمن على تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.. منوها بالدور الروسي الهام للمساهمة في التوصل لتسوية سياسية في اليمن، ووقوف روسيا الى جانب الشرعية في اليمن وحرصها على وقف الحرب وانهاء معاناة اليمنيين.

من جانبه عبر السفير الروسي عن شكره لما حضي به من تعاون من الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية لتسهيل مهامه خلال فترة عمله وأعرب عن تمنياته بأن تنعم اليمن قريبا بالسلام والأمن والاستقرار.