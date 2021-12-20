الشرجبي يناقش مع اليونيسيف خطط ومشاريع الوزارة للعام القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب اليونيسيف تشارلز نزوكي، خطط ومشاريع الوزارة للعام القادم ٢٠٢٢، وسبل التعاون والشراكة لتنفيذها وتشغيل حقول المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي.



وأكد الشرجبي على أهمية توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل حقول المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي، والعمل على خطة للتوسع في إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية لتشغيلها قبل رفع الدعم عن الديزل لتجنب خروجها المفاجئ عن الخدمة، وتوقف الضخ في العديد من المدن، وهو ما سينعكس على الاستقرار وسبل العيش للمواطنين وانتشار الامراض والاوبئة.

ولفت إلى أن البناء المؤسسي جزء رئيسي من أهداف المنح والمساعدات التي يقدمها المانحون لليمن، ولا تقل أهمية عن تنفيذ المشروعات حتى لا تصبح هذه المشروعات عديمة النفع وبلا جدوى.

وشدد على أهمية أن تعمل اليونيسيف بشفافية وحياد تام في كافة أنحاء البلاد، وأن لا تخضع للضغوط خارج آلية عملها في سبيل خدمة أطفال اليمن.

من جانبه أكد مدير مكتب اليونيسيف في عدن بذل المنظمة الأمامية لكافة الجهود من أجل مساعدة اطفال اليمن.. لافتا الى أنه سيناقش مع مسؤولي اليونيسيف سبل دعم المشاريع المتعلقة بحياة الناس وتحسين خدمات المياة والصرف الصحي.