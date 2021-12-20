وأفاد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن 7 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب أخرين بغارة جوية استهدفت أطقم عسكرية مما أدى لاحتراقه وتضرر طقم أخر قرب منطقة مجربة عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة التي تشهد مواجهات مستمرة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي الانقلابية.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقى 7 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية امس مصرعهم وإصيب أخرين بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت أطقم عسكرية غرب مدينة تعز.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 7 من عناصر مليشيا الحوثي بغارة جوية غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام