التحالف: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان جنوبي السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الإثنين، تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان جنوبي السعودية.



وقال التحالف، في بيان، إن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

وأوضح أنه شن عملية في صنعاء دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة، "دمرنا ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث".

وأضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

ومساء الأحد، شن التحالف العربي ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن مقاتلاته وجهت ضربات جوية مشروعة ضد أهداف عسكرية في العاصمة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأوضح أن الطائرات المسيرة من مطار صنعاء الدولي تستخدم لانطلاق تهديد وشيك.

وأشار إلى أن استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونيا.

ويسعى التحالف العربي عبر عمليات مكثفة خلال الأيام الماضية لتدمير البنية العسكرية للمليشيات لتقويض قدراتها على تهديد المدنيين في اليمن السعودية.

وكانت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية قد نجحت، في تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي.

وقال التحالف إن مليشيات الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجرًا بـ3 طائرات مسيرة.

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزًا لانطلاق الهجمات العابرة للحدود.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.