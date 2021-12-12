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محافظ لحج يعتمد تدشين مشروع أراضي الشباب والشهداء والجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتمد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، المخطَّط العام للدفعة الأولى، البالغة 7 آلاف و563 قطعة أرض من مشروع مدينة أراضي الشباب والشهداء والجرحى بمديريَتَي الحَوطَة وتُبَن.

واقر الاجتماع الموسَّع المنعقد، اليوم، برئاسة المحافظ تُركي، بدء تسليم قيادتي مديريتي الحوطة وتبن، كشوفات أسماء المستفيدين من المشروع وإسقاطاته الجوية وعقود التمليك لعدد 300 مستحقاً من الشرائح الثلاث للمشروع( الشباب، الشهداء ، الجرحى).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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