شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يعتمد تدشين مشروع أراضي الشباب والشهداء والجرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتمد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، المخطَّط العام للدفعة الأولى، البالغة 7 آلاف و563 قطعة أرض من مشروع مدينة أراضي الشباب والشهداء والجرحى بمديريَتَي الحَوطَة وتُبَن.



واقر الاجتماع الموسَّع المنعقد، اليوم، برئاسة المحافظ تُركي، بدء تسليم قيادتي مديريتي الحوطة وتبن، كشوفات أسماء المستفيدين من المشروع وإسقاطاته الجوية وعقود التمليك لعدد 300 مستحقاً من الشرائح الثلاث للمشروع( الشباب، الشهداء ، الجرحى).