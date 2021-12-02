الضالع.. أهالي بيت جعوال يقدمون مواد تدفئة للمقاتلين المرابطين في جبهة مريس

المنامة - ياسر ابراهيم - قدم أهالي قرية بيت جعوال في مديرية مريس بمحافظة الضالع، الخميس، مواد تدفئة لأبطال الجيش والمقاومة المرابطين في المواقع المتقدمة بجبهة مريس.



وقال ممثل لجنة الأهالي، إن المواد المقدمة هي عبارة عن كميات من الملابس الشتوية (جاكيتات) وكمية من البطانيات وغيرها من وسائل التدفئة والسلامة.



وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم والإسناد الشعبي لأبطال الجيش والمقاومة المرابطين بمواقع الشرف والعزة للدفاع عن الوطن والدين والعقيدة، الذين تزداد حاجتهم لهذه الوسائل في مثل هذه الظروف.



وكانت قيادات مجتمعية قد أهابت بكافة أبناء المنطقة للتفاعل مع مشروع تدفئة مرابط والذي هدف لرفد أبطال الجيش الوطني والمقاومة بالجبهة، سيما وهم يرابطون في مواقع التماس وسط ظروف مناخية صعبة، في ظل اشتداد موجة البرد والصقيع.

