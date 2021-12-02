شكرا لبحثكم عن خبر الغرفة التجارية والصناعية عدن تناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف انهيار العملة الوطنية الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ الساعة ٠١:٢١ مساءً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن خاص

وجه الاستاذ ابوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية و الصناعية عدن رسالة عاجلة لفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يناشده بالتدخل لوقف الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني

جاء فيها

"فخامة المشير / عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية اليمنية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع / مناشدة بشأن الانهيار الكبير لقيمة العملة الوطنية

تهديكم الغرفة التجارية والصناعية - عدن أطيب أمنياتها متمنية لكم التوفيق والسداد في مهامكم الوطنية.

وبالاشارة للموضوع أعلاه، فإننا نكرر شكوانا إلى فخامتكم بشأن الارتفاع المتسارع لأسعار الصرف للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع المختلفة، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية، وما رافق ذلك من انهيار كبير لقيمة العملة الوطنية لتصبح أقل بكثير عن قيمتها سابقا، مما أدى الى إضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين أصلا لا تتناسب أجور الغالبية منهم مع احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وهو الأمر الذي أصبح يهدد الاستقرار المعيشي لدى غالبية فئات الشعب.

وكما سبق بيانه في رسائلنا السابقة لفخامتكم فإن الارتفاع المتسارع لأسعار صرف العملة الصعبة والانهيار الكبير لقيمة العملة الوطنية، يؤديان إلى اضطراب خطير في التجارة والصناعة، ويعيقان استمراريتهما. وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف الى شحة المعروض السلعي الذي سيدفع البلد لحافة المجاعة.

وتأسيسا على ما سبق ايضاحه ، فإن الغرفة التجارية والصناعية تتطلع من فخامتكم التكرم بالتوجيه لكافة المؤسسات المختصة باتخاذ معالجات عاجلة وفاعلة لإيقاف ذلك التدهور، فلم يعد بمقدور الغرفة التجارية والصناعية مطالبة منتسبيها من التجار والصناعيين تحمل مزيدا من الخسائر والاستمرار في عدم مراعاة تكلفة شراء العملة الصعبة، لأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الاستقرار التمويني والأمن الغذائي للمواطنين كنتيجة مباشرة لتآكل رأسمال المخزون السلعي، مما يعني إرتفاع أكبر في الأسعار ومجاعة كارثية لا سمح الله.

وفي الختام ونحن نتطلع قدما الى سرعة تجاوبكم مع مناشدتنا العاجلة هذة، فإننا ندعو كافة التجار والمستوردين والمصنعين الوطنيين للسلع الغذائية لاجتماع عاجل لتدارس الحلول الممكنة لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية للمواطنين في سياق الانهيارات المتسارعة للعملة الوطنية.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام والتقدير،"

ابوبكر سالم باعبيد

نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية اليمنية

رئيس الغرفة التجارية و الصناعية عدن