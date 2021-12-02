وزير الخارجية يلتقي نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة الايطالية روما، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أمير عبدالله.



جرى خلال اللقاء، مناقشة قضايا التعاون بين اليمن والبرنامج، والجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج للمساعدة في التخفيف من حدة الكارثة الانسانية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية سد الفجوة بين العمل الإنساني والعمل التنموي وذلك من خلال القيام بتنفيذ مشاريع إنسانية وربطها بالتنمية والسلام..داعياً إلى توسيع مشروع التغذية المدرسية القائم على الزراعة والمنتجات المحلية والذي ينفذه البرنامج في اليمن، وذلك بما يتماشى مع التحديات الراهنة ولما للمشروع من أهمية كبيرة لدى الحكومة اليمنية في معالجة العديد من جوانب الأزمة الإنسانية.

وحذر بن مبارك، من خطورة التهديد الذي يشكلة خزان صافر على الامن البيئي والغذائي نتيجة للتأثر المباشر على القطاع السمكي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين، وحجم التلوث المتوقع حدوثه في حال استمرار التعامل غير المسؤول من قبل مليشيا الحوثي مع هذه القضية دون مواجهة ضغوط قوية من المجتمع الدولي.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية تظافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لحشد الموارد المالية اللازمة من أجل تمويل الخطة الإستراتيجية للبرنامج في اليمن وكذا التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع البرنامج وبما يحقق الغايات المشتركة في مساعدة الفئات الاكثر ضعفاً في اليمن وفي مقدمتهم الاطفال والنساء..مؤكداً استمرار الحكومة اليمنية في تقديم كافة التسهيلات اللازمة للبرنامج.

من جانبه عبر نائب المدير التنفيذي للبرنامج، عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية وتأثير ذلك على حالة الأمن الغذائي في اليمن ..مثمناً تعاون الحكومة اليمنية والجهود التي تقوم بها لتسهيل عمل البرنامج.

وأشار الى أن البرنامج سيقوم بزيادة عدد المستفيدين من مشاريع التغذية المدرسية ومشاريع دعم سبل العيش لأصحاب المشاريع الصغيرة..مؤكداً على أهمية العمل والتنسيق مع الحكومة اليمنية لحث الدول المانحة لتمويل خطة البرنامج في اليمن.

حضر اللقاء سفيرة اليمن في ايطاليا والمندوبة الدائمة لدى منظمات ووكالات الأمم المتحدة في روما اسمهان الطوقي.