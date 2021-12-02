انطلاق مشروع أمان التدريبي بمدينة شبام حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت جمعية تطوير الحرف التراثية بمدينة شبام حضرموت التاريخية، اليوم، مشروع أمان التدريبي، ضمن مشروع تعزيز فرص كسب العيش لشباب المناطق الحضرية في اليمن الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالشراكة مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) بتمويل الاتحاد الأوروبي.



ويشمل البرنامج، على دورتين تدريبيتين في مجالي نحت الخشب والدهان والتغليف، على مدى شهر كامل بمشاركة 21 متدرب ومتدربه منهم 10 مستهدفين في دورة النحت على الخشب ودورة التشطيب النهائي للأخشاب والدهان والتغليف تستهدف 11 فتاه.

وفي حفل التدشين أشار مدير عام مديرية شبام المهندس هشام بن طالب ومدير ادارة الشؤون الاجتماعية بشبام عبدالله ودعان ورئيس جمعية تطوير الحرف التراثية عوض عفيف، الى أهمية هذا البرنامج التدريبي لإكساب الشباب حرف تؤمن لهم مصادر دخل وتمنحهم الفرصة للمحافظة على هذه الحرف المهنية المهمة.