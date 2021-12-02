وكيل مصلحة الجوازات يبحث مع نظيره الكيني تقديم تسهيلات التأشيرات لليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

بحث وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عبدالجبار سالم، اليوم، مع وكيل مصلحة الهجرة والجوازات الكيني الدكتور دان اوبون، تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.



وناقش اللقاء الذي ضم القائم بأعمال سفارة بلادنا لدى كينيا عبدالسلام العواضي، التسهيلات الخاصة بالإقامة لليمنيين، وطلب إستثناء الحاصلين على الجواز الدبلوماسي والخاص من التأشيرة.

وتطرق اللقاء إلى بحث إمكانية تدريب كوادر مصلحة الهجرة والجوازات في المعهد الكيني لدراسات الهجرة.

واكد الوكيل سالم، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين..مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون المستمر وتبادل التسهيلات فيما يخص التأشيرة بين البلدين.