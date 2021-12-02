لجنة وزارية تطلع على أوضاع مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والمراكز التابعة لها بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

إطلعت لجنة تقييم أوضاع مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة القائم بأعمال قطاع الرعاية الاجتماعية صالح محمود حسن، اليوم، من وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، على الإجراءات المتخذة والتدخلات التي ساهمت بها السلطة المحلية في مديريات الوادي والصحراء لإستمرارية خدمات المراكز التي يشرف عليها مكتب الوزارة ومراكز ومدارس التعليم لذوي الإعاقة والمؤسسات الأهلية التي تهتم بشؤون هذه الشريحة.



واستمع الوكيل الكثيري بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور عبد الله باجهام، من رئيس اللجنة وبقية أعضائها إلى أهداف الزيارة المكرسة للإطلاع عن كثب على أوضاع مكتب الوزارة والمراكز التابعة له ومساعي الوزارة لتعزيز وتقييم مستوى الأداء في تلك المراكز سعيا نحو تقديم أفضل الخدمات خلال الفترة القادمة ، مثمنين ما تقدمه السلطة المحلية وقيادة مكتب الوزارة من جهود من أجل الإرتقاء بالخدمات المقدمة في تلك الجهات .

وأعرب الوكيل عن أمله في أن تثمر لقاءات أعضاء اللجنة بقيادة وموظفي مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء وزياراتها الميدانية الى مراكز التدريب والتأهيل والصحة والسلامة المهنية والأسر المنتجة، الى إيجاد المعالجات المناسبة للتغلب على الصعوبات التي تواجه سير نشاط المكتب وتلك المراكز .