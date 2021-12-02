شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يهنئ نظيره الاماراتي وولي عهد ابوظبي بالعيد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقيتي تهنئة إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسون لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن أصدق مشاعر التهنئة والمباركة لنظيره الاماراتي وولي عهد ابوظبي وللشعب الاماراتي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للامارات وشعبها.. منوها بما حققته الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة من إنجازات ونهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

واثنى رئيس الوزراء على العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين اليمني والاماراتي، والحرص المشترك على تطويرها في مختلف الأصعدة.. مثمنا جهود ومشاركة الامارات في اطار تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإسهاماتها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمنيين.