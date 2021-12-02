شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أحبط الجيش الوطني، اليوم، عملية تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.



وقال قائد الوية الصقور في الجيش الوطني العميد احمد القطريفي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن قوات الجيش في جبهة آل ثابت تصدت لعميلة تسلل والتفاف قامت بها مجاميع من عناصر التمرد والإرهاب الحوثي على مواقع الجيش المحاذية لسوق آل ثابت المركزي".

وأضاف " أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد من تحالف دعم الشرعية وأسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".