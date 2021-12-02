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الجيش يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثي في صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

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أحبط الجيش الوطني، اليوم، عملية تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.

 

وقال قائد الوية الصقور في الجيش الوطني العميد احمد القطريفي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن قوات الجيش في جبهة آل ثابت تصدت لعميلة تسلل والتفاف قامت بها مجاميع من عناصر التمرد والإرهاب الحوثي على مواقع الجيش المحاذية لسوق آل ثابت المركزي".

 

وأضاف " أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد من تحالف دعم الشرعية وأسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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