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ندوة علمية توعوية عن سبل مكافحة الإيدز بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

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عقد بمكتب الصحة العامة والسكان بالحديدة، ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الايدز، والتي نظمتها مؤسسة فورهيومن للتنمية ضمن مشروع الحماية ودعم سبل العيش وتمويل صندوق الامم المتحدة للسكان.

 

وأشاد مدير مكتب الصحة الدكتور علي الاهدل، بأهمية إقامة مثل هذه الندوات التي تعرف بمخاطر هذا الفيروس الخطير وكيفية الوقاية منه، وكيفية الحد من انتشاره.

 

وتناولت الندوة، محاور عديدة من أهمها كيفية مكافحة هذا الفيروس الخطير من خلال التوعية الصحية ومخاطر هذا المرض ومضاعفاته القاتلة، وضرورة توعية الطواقم الصحية بإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره بين أوساط المجتمع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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