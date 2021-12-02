إب..مساعٍ حوثية لفصل أكثر من 200 عامل نظافة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر في صندوق النظافة بمحافظة إب، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، تسعى لفصل أكثر من 200 عامل نظافة تحت ذريعة وجود عجز مالي.



وأضافت المصادر، أن إدارة الصندوق المعُينة من قبل الحوثيين تعتزم فصل أكثر من 200 عامل نظافة من مختلف مناطق الصندوق في المحافظة بواقع 30 ـ 40 عامل عن كل منطقة البالغ عددها ست مناطق.



يأتي ذلك رغم حاجة المحافظة لمزيد من العمال، حيث تشهد شوارع المدينة وأحياء والمدن الثانوية تراكم أكوام القمامة نظراً لقلة أعداد العاملين.



وقوبلت مساعي الحوثيين برفض واسع من قبل العمال وتهديدات بالتصعيد، الذين قالوا إنها جاءت عقب مطالباتهم برفع رواتبهم التي لاتزيد عن 30 ألف ريال للعامل الواحد.



ويشهد الصندوق فساد مالي وإداري غير مسبوق، حيث تنهب قيادات المليشيا أموال الصندوق لصالح المجهود الحربي على حساب حقوق العمال والموظفين، فيما تستخدم معداتها في الأعمال العسكرية في محافظتي الضالع والحديدة.



