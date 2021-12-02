الجيش الوطني يحرر مواقع من قبضة الحوثيين شمال غرب شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حررت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس عددا من المواقع، وسط تحقيق تقدمات نوعية وانتصارات كبيرة وتراجع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا في جبهات بيحان وعسيلان شمال غرب محافظة شبوة.



وأفاد مصدر عسكري ميداني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير عدد من المناطق والمواقع الحاكمة في جبهات بيحان وعسيلان، وصولاً إلى السيطرة النارية على خط المجبجب الساق الرابط بين مديريتي بيحان وحريب، وأن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 40 حوثيا، وتدمير ثلاثة أطقم قتالية ومدرعة تابعة للمليشيا.

وبالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة، ما أدى إلى تدمير طقمين قتاليين تابعين للمليشيات الحوثية في منطقة الساق، وسقوط من كانوا على متنهما بين قتيل وجريح.