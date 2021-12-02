شجاع الدين يستعرض مع مسؤول نمساوي التدخلات الإيرانية وإعاقة السلام في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى جمهورية النمسا هيثم شجاع الدين ، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط والشرق الأدنى بوزارة الخارجية النمساوية جيرولد فولمر، آخر مستجدات الأوضاع في اليمن، واستمرار التصعيد الحوثي في محافظة مأرب واستهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية والمسيرات.



واستعرض السفير شجاع الدين، التدخلات الإيرانية في اليمن والدور التخريبي لتأجيج الحرب في اليمن، مما ساهم في إطالة أمد الحرب وإعاقة جهود السلام، وذلك من خلال تزويد المليشيا بالصواريخ البالستية والمسيرات .. مشيرا إلى الفقرات الواردة في تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن التي وثقت دعم إيران للحوثيين.

وأكد حرص الحكومة اليمنية على السلام وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني .. مجددا دعوته للنمسا والمجتمع الدولي لممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي بشأن خزان صافر لمنع حدوث كارثة بيئية.

من جانبه أكد المسؤول النمساوي، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني.