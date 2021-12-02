اختتام المؤتمر الرابع لرابطة برلمانيون لأجل القدس في أنقرة بمشاركة رئيس مجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت في العاصمة التركية أنقرة، امس، أعمال المؤتمر الرابع لرابطة برلمانيون لأجل القدس، تحت عنوان "القدس خطنا الأحمر"، بمشاركة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني.



جرى في الجلسة الختامية للمؤتمر التي شارك فيها نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وعضو مجلس النواب أحمد البوطي، وبحضور صخر الوجيه ممثلًا لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، مناقشة تعزيز دور البرلمانات العالمية والإسلامية والعربية للعمل المشترك لنصرة القدس، والبحث عن أفضل الطرق في سبيل دعمها، والمساهمة البرلمانية لتحقيق أهداف المؤتمر الـ4 وتعزيز تبادل الحوارات على مستوى برلمانات الدول المشاركة لتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التي يجب اتخاذها تجاه القضية الفلسطينية ومدينة القدس.

وأكد المشاركون، على أهمية تعزيز دور البرلمانات بالعمل الدؤوب لإسناد القدس والأقصى ومساجدها وكنائسها بكل أشكال الدعم، لمواجهة كل محاولات التهويد، مؤكدين أن المؤتمر سيضيف أفكارًا جديدة على طريق مؤسسة عمل لجان فلسطين وفروع الرابطة وروابطها الإقليمية، ويؤسس لمنظومة تحرك لمناصرة كفاح الشعب الفلسطيني.

وشددوا على أهمية سن القوانين التي تعزز حق المواطن الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة ومناصرتها ودعم القضية الفلسطينية إلى الأبد، وعلى أهمية اتباع نهج جيد التنسيق لمواجهة أي إخلال "بالقدس خطنا الأحمر".

كما قام رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له والوفود المشاركة، بزيارة مقر البرلمان التركي، واستمعوا إلى شرح حول تكوينات وتركيبة البرلمان.

كما حضر رئيس المجلس، إحدى جلسات البرلمان التركي، عقب مشاركته بالندوتين التي أقيمت على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر تحت عنوان "دور لجان فلسطين في إسناد القضية الفلسطينية"، وكذا ندوة "مستجدات القضية الفلسطينية"