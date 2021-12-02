محافظ المهرة يفتتح مشروع طريق في سيحوت ويطلع على تنفيذ مشروع الخط الدولي بالمسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح محافظ المهرة محمد علي ياسر، امس، مشروع طريق (درفات - الغيضة الصغيرة) بمديرية سيحوت، البالغ طوله نحو 5 كيلو و 400 متر وعرضه 6 أمتار، بتمويل من السلطة المحلية في المهرة.



وعقب الافتتاح بحضور أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ووكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، أكد محافظ المهرة، إيلاء قيادة السلطة المحلية أهمية قصوى بقطاع الخدمات العامة، وسعيها الدائم لتحسين مستوى الخدمات، وفقا للإمكانيات المتاحة.

من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور في المهرة المهندس عوض قويزان، أن المشروع يتخلله بعض الجسور والحمايات الخرسانية، وتنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور، تحت إشراف مكتب الأشغال العامة والطرق في المهرة.

وفي السياق، اطلع محافظ المهرة، على مستوى سير أعمال تنفيذ مشروع تأهيل الخط الدولي بالعيص بمديرية المسيلة، المتضرر جرّاء إعصار لبان، ما تسبب بإعاقة حركة السيارات والشاحنات، ويشمل المشروع أعمال ردم وسفلتة المقاطع المتضررة من الإعصار بعرض 7 أمتار وطول 400 متر، وذلك بتمويل من السلطة المحلية، وتنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور، بإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق في المهرة.

كما ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، مع مدير عام مديرية المسيلة فضل الدحيمي، احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية .. موجها بتنفيذ مشروع ترميم جسر عيص المسيلة وتأهيل جوانبه وتوسيع مجاري الوادي في عرض الوادي.