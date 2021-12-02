شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ قيادة الامارات بالذكرى الـ ٥٠ لليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة الذكرى الـ ٥٠ لليوم الوطني لبلاده.



وعبر الرئيس عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لسموه بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق التقدم والازدهار.

وأشاد رئيس الجمهورية بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب اليمن وشرعيتها الدستورية.. مثمناً الدعم الاغاثي والإنساني والتنموي المقدم لليمن في مختلف المجالات.

كما بعث الرئيس برقيتي تهنئة مماثلة الى نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والى ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.