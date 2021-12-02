إتلاف كمية 449 كيلوجرام من المواد المخدرة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

اتلفت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة عدن، وبإشراف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية كمية من المواد المخدرة تقدر بـ”449″ كيلوجرام تم ضبطها خلال الفترة الماضية .



وجاءت عملية الإتلاف تنفيذاً لتوجيهات النائب العام الدكتور أحمد أحمد الموساي وبإشراف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن القاضي ادهم العولقي .

وأوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي ادهم العولقي، أن كمية المخدرات المتلفة اليوم تقدر ب (312) كم من الحشيش , و(101) كم من مادة الشبو المخدرة, و(36) كم من مادة الهروين .. مشيدا بالجهود التي بذلت لضبط هذه الكميات التي تشكل خطرا على المجتمع والوطن ودول الإقليم والعالم أجمع .

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد ناصر عبدالله الاعوش أنه تم اتلاف هذه الكمية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والتحفظ على الكمية ومصادرتها وإصدار قرار قضائي بذلك .. منوهاً باليقظة والحس الأمني للأجهزة الأمنية في ضبط كمية المخدرات والتي باتت تشكل خطرا كبيرا على فلذات أكبادنا ومجتمعنا والوطن .