نائب وزير الشباب والرياضة يناقش مع مدراء فروع مكاتب الشباب عدد من القضايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش نائب وزير الشباب والرياضة، منير الوجيه ، مساء امس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات، عدد من القضايا والهموم المتعلقة بالنشاط الرياضي والشبابي وسبل تطويره والارتقاء به.



وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الوزير وجدان الشعيبي، حث الوجيه مدراء فروع الوزارة إلى الاستفادة من الملتقى الشبابي والعمل على تحقيق أقصى درجات المنفعة من أوراق العمل المقدمة فيه وترجمتها على أرض الواقع .. منوهاً بالجهود التي يبذلها مدراء المكاتب في إقامة العديد من المناشط الفعاليات المختلفة والتي تندرج في إطار الاهتمام العام لوزارة الشباب والرياضة بقيادة معالي الوزير نايف صالح البكري، الذي يولي الشباب والرياضيين في كافة المحافظات جل اهتمامه.

من جانبه، قدم وكيل الوزارة لقطاع المشاريع محسن بيبك لمحة موجزة عن عدد من المشاريع التي ينبغي تنفيذها، وبالذات الملحة منها، كملاعب الشهداء في أبين وملعب معاوية في لحج وملعب الضالع، مبينًا أن الوزارة حريصة على الاهتمام بالملاعب والمنشآت في جميع المحافظات دون استثناء.

وأشار، إلى إن الوزارة بصدد معالجة بعض المشاريع المتعثرة من خلال التنسيق مع محافظي المحافظات، وضرورة استكمال ما تم العمل فيه.