الأجهزة الأمنية بمأرب تضبط خلية إرهابية مرتبطة بميليشيات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب خلية إرهابية مرتبطة بميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وبحوزتها أسلحة وعبوات متفجره ومبالغ مالية محلية وأجنبية.



وقال مصدر أمني بشرطة محافظة مأرب وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية إرهابية وبحوزتها عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة ومبالغ مالية محلية وأجنبية، مضيفاً أن عملية الضبط جاءت بعد عملية رصد وتتبع دقيق لعناصر الخلية الحوثية الإرهابية.

وأوضح المصدر أن الخلية كانت تسعى لتنفيذ مخططات إجرامية وإرهابية تستهدف قيادات عسكرية ومدنية ومنشآت حيوية ، إلا أن الحس الأمني واليقظة العالية لرجال أمن مأرب أفشلت مخططاتهم الإرهابية.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية على جاهزية تامة وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة بمحافظة مأرب.