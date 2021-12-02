عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلية حوثية جديدة في قبضة الأمن اليمني.. وأد مخططات الإرهاب

الخميس 2 ديسمبر 2021

الخليج 365

وقعت خلية حوثية جديدة في قبضة الأمن بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، في إنجاز جديد لجهود وأد المخططات الإرهابية بالمناطق المحررة.



وأعلنت شرطة محافظة مأرب، في وقت متأخر الأربعاء، ضبط خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي عقب جهود تضمن الرصد والتتبع الدقيق لأعضاء الخلية.

وبحسب بيان شرطة مأرب فقد عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة الخلية الحوثية على "أسلحة وعبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة ومبالغ مالية محلية وأجنبية".

وأوضحت، في بيان، أن الخلية كانت تسعى لتنفيذ مخططات إجرامية وإرهابية تستهدف قيادات عسكرية ومدنية ومنشآت حيوية إلا أن الحس الأمني واليقظة العالية لرجال أمن مأرب أفشلت مخططاتهم الإرهابية.

وأكد جاهزية الأجهزة الأمنية التامة للتصدي لأي مخططات إرهابية لمليشيات الحوثي و"ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة بمحافظة مأرب"، حد قوله.

ونوفمبر/كانون الأول الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية قياديا حوثيا بزي نسائي لدى محاولته دخول مدينة مأرب في مساعي للمليشيات تستهدف ضرب المدينة من الداخل.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت قوات الأمن، ضبط خلية إرهابية حوثية بحوزتها عبوات متفجرة وخرائط واحداثيات كانت تستهدف زعزعة السكينة العامة في محافظة مأرب.

وخلال العام الجاري، ضبطت الأجهزة الأمنية في عدن ومأرب والساحل الغربي عديد الخلايا الإرهابية الحوثية بما فيها عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكانت تستهدف ضرب المناطق اليمنية المحررة.