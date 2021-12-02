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"التحالف" ينفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف ينفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية بصنعاء

الخميس 2 ديسمبر 2021

الخليج 365

نفذ التحالف العربي في اليمن بقيادة ، الخميس، ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

 

وطلب "التحالف" من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

 

والثلاثاء، أعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية.

 

ودمر التحالف، حسب البيان، منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء.

 

وشملت الضربات الجوية استهداف معسكر "دار الرئاسة" في صنعاء، مجددا، استجابة للتهديد وبعد عملية استخباراتية دقيقة، وفق بيان التحالف.

 

وقال البيان: "رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير لمعسكر دار الرئاسة". موضحا أن "القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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